Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresindeki yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.