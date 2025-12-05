Yola çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü; yola çıkacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren bülteni paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresindeki yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Gündem
