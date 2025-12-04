  • İSTANBUL
Gündem İBB soruşturmasında flaş gelişme! 19 kişiye tahliye
Gündem

İBB soruşturmasında flaş gelişme! 19 kişiye tahliye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İBB soruşturmasında flaş gelişme! 19 kişiye tahliye

İBB soruşturmasında iddianamede yer almayan tutuklu 21 kişiden 19'u hakkında tahliye kararı verildi. Bu kişilere aynı zamanda yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklu olan ancak geçen hafta hazırlanan iddianamede yer almayan 21 kişiden 19’u hakkında, yapılan tutukluluk incelemesiyle birlikte tahliye kararı verildi. İki kişinin ise tutukluluk hali devam edecek.

Gazete Pencere'nin haberine göre, ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan isimlerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

