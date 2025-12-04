BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın küçük modüler reaktör (SMR) nükleer teknolojisi üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye hükümeti, 2050 yılına kadar toplam 12 konvansiyonel reaktörle, elektriğinin yüzde 10 ila 15'ini nükleer enerjiden üretmeyi planlıyor.

Ayrıca hükümet, yeni tip nükleer teknoloji olan küçük modüler reaktörlerden 5 bin megavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Bayraktar, "Baykar SMR teknolojisi üzerinde çalışıyor," dedi. "40 megavatlık bir ünite inşa etmeye çalışıyorlar."

Bakan, Ankara'nın nükleer teknoloji alanında yeni bir yasa tasarısı hazırladığını, bu yasa tasarısının bu alanı düzenleyeceğini ve özel şirketlerin belirli şartları yerine getirmeleri halinde prototip geliştirmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

Bakanlığın bu alanda yatırımı teşvik etmek amacıyla önemli teşvikler açıkladığını da kaydetti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Alparslan ile akrabalığı olmayan Selçuk Bayraktar, Eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, dünyanın giderek artan enerji talebinin olduğu yeni bir döneme girdiği bir dönemde nükleer enerjinin hayati bir rol oynayacağını söyledi . "Türkiye henüz bu alanda hak ettiği yerde değil" dedi.

"Soru şu: Türkiye kendi ulusal nükleer enerji kapasitesine nasıl ulaşacak ve bu teknolojiyi bağımsız olarak nasıl geliştirecek? Nükleer teknolojiyi yerli ve bağımsız kılan şeyin ne olduğunu ve yol haritasının ne olması gerektiğini düşündüğümüzde, en önemli faktör binlerce mühendis yetiştirmektir."

Baykar, Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biridir. Şirketin amiral gemisi silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, birçok ülkeye ihraç edilmiş ve Suriye, Azerbaycan, Ukrayna ve Libya'daki çatışmalarda önemli bir rol oynamıştır.

SMR'ler önemli yatırımlar gerektiren deneysel teknolojiler olmaya devam ediyor.

Enerji Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bakanlığının alternatif SMR teknolojilerini araştırdığını ve yakın zamanda toryumla çalışan otonom nükleer reaktörler geliştiren bir şirket olan Copenhagen Atomics'i ziyaret etmek üzere Danimarka'ya bir heyet gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli toryum rezervlerine sahip olduğunu ve bunun gelecekteki enerji gelişiminde rol oynayabileceğini vurguladı.