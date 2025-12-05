  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi

Medine'de tüyleri diken diken eden hatıra: Meleklerin çalıştığını gördüm!

Cevap versene İP’li Orkun Özeller! Özgür’ün ‘Taybet Ana’ İstismarının Perde Arkası

Macron 'Trump, Ukrayna’yı satabilir'

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Akdeniz’de güç gösterisi! TCG Anadolu’dan havalanan TB3 hedefi nokta atışı vurdu

Destici’den DEM ve PKK’ya ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Süreci yine sabote ediyorlar! Çünkü ipleri başkalarının elinde

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları
Dünya Snapchat’e şok engel! Suç gerekçesiyle erişime kapatıldı!
Dünya

Snapchat’e şok engel! Suç gerekçesiyle erişime kapatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Snapchat’e şok engel! Suç gerekçesiyle erişime kapatıldı!

Rusya’da popüler sosyal medya platformlarından Snapchat için kritik bir karar alındı. Yetkililer, uygulamanın suç faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla erişime engellendiğini duyurdu. Alınan kararda, platformun yasa dışı içerik paylaşımı ve organize suçlarla bağlantılı iletişimlerde kullanıldığına dair tespitlerin etkili olduğu bildirildi. Kararın, dijital güvenliği sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Rusya’da bugün ayrıca teknoloji devi Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.

Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.

Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi
Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi

Gündem

Karadeniz’deki saldırı barış masasını hedef aldı! Rusya’dan sert mesaj geldi

Türkiye'den son dakika karar! Rusya ve Ukraynalı yetkililer Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'den son dakika karar! Rusya ve Ukraynalı yetkililer Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Gündem

Türkiye'den son dakika karar! Rusya ve Ukraynalı yetkililer Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yüzde 69 tedirgin! Rusya korkusu Avrupa’yı sardı
Yüzde 69 tedirgin! Rusya korkusu Avrupa’yı sardı

Dünya

Yüzde 69 tedirgin! Rusya korkusu Avrupa’yı sardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23