Snapchat’e şok engel! Suç gerekçesiyle erişime kapatıldı!
Rusya’da popüler sosyal medya platformlarından Snapchat için kritik bir karar alındı. Yetkililer, uygulamanın suç faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla erişime engellendiğini duyurdu. Alınan kararda, platformun yasa dışı içerik paylaşımı ve organize suçlarla bağlantılı iletişimlerde kullanıldığına dair tespitlerin etkili olduğu bildirildi. Kararın, dijital güvenliği sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Rusya’da bugün ayrıca teknoloji devi Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.
Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.