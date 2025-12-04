  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı
Gündem İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor
Gündem

İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor

İmralı Heyeti’nin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından hazırlanan tutanak özetinin süreç komisyonunda okunmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından izlenecek yol haritasının kısa süre içinde netleştirileceği ifade edildi.

Süreç komisyonu, İmralı’ya giden heyetin dönüşte hazırladığı tutanağın özetini gündeminin ilk sırasına alarak oturumu açtı. Tutanak okundu. Tutanakta Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapıldı ve zihinsel olarak da silah bırakma çağrısı yapıldı

Toplantıda, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara dair başlıkları içeren metin üyelere sunuldu; ardından değerlendirmeler, notlar ve itirazlar toplandı. Sürecin bir sonraki aşamasında ilgili kurumlardan gelecek teknik raporlar ve olası temas takviminin de masaya yatırılması bekleniyor.

 

İŞTE TUTANAK

Tutanağa göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Kasım 2025 tarihli 18’inci toplantısında, komisyonda temsil edilen beş siyasi parti grubundan birer üyenin yer alacağı bir heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitmesi oylanarak nitelikli çoğunlukla kabul edildi. CHP ve Yeni Yol partisi grupları heyete üye bildirmedi. Bu kapsamda komisyon üyeleri Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı izniyle Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere İmralı’ya gitti.

“SÜRECİN BAŞINDAN BERİ VERDİĞİM TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIM”

Tutanağa göre Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse bunları gerçekleştirmeye teorik ve pratik imkanlarının bulunduğunu dile getirdi; Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaparken Ziya Gökalp’e referans verdi.

 

“SİLAHLI YÖNTEMDEN AYRILDIM, SİYASİ YÖNTEMİ BENİMSİYORUM”

Öcalan’ın, 27 Şubat 2025 tarihli çağrısı çerçevesinde PKK’nın tüm bileşenlerinin örgütsel varlıklarını dağıtması ve silahlarını bırakması gerektiğini, bu çağrının toplumda olumlu karşılandığını ve Suriye ile Irak’ta da etkili olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

“HER ASKER KAYBI BENİM İÇİN TRAJEDİ”

Heyetin şehit ailelerinin hassasiyetini hatırlatması üzerine Öcalan’ın “her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini” söylediği; “Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşılmalı” dediği, ayrıca “TUSAŞ eylemine üzüldüğünü” belirttiği kaydedildi.

 

“PKK SADECE ELDEKİ SİLAHLARI DEĞİL, ZİHİNSEL OLARAK DA SİLAHLARINI BIRAKMALI”

Tutanakta, PKK’nın Irak’tan çektiği unsurların Suriye’ye geçtiğine dair gözlemler hatırlatıldığında, Öcalan’ın “sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini” söylediği yer aldı.

“EVET ÖYLE”

27 Şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümlerin olmadığının hatırlatılması üzerine Öcalan’ın “Evet öyle” diyerek onay verdiği belirtildi.

 

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN POZİTİF HAMLELER PEŞİNDEYİM”

Heyetin “terörsüz Türkiye” hedefi için somut adımlar beklentisini dile getirmesi üzerine Öcalan’ın “pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu” ifade ettiği; örgütün merkezinin sahalar arasında kaydırılmasının çözüm olmadığını, lider olarak “her saha için kesin talimat vermesi gerektiğini” söylediği aktarıldı.

“BU DÖNEMDE HİÇ ŞEHİT VERİLMEDİ, ÇATIŞMA ÇIKMADI”

Öcalan’ın, 27 Şubat açıklamasından bu yana geçen dönemi “başarılı” gördüğünü, “hiç şehit verilmediğini, çatışma çıkmadığını” savunarak bunun kamuoyu desteğini artırdığını belirttiği kaydedildi.

 

“SDG’NİN 10 MARTTA ANLAŞTIĞI 8 MADDEYİ ESAS ALIYORUZ”

 

Suriye başlığına ilişkin Öcalan’ın, SDG’nin 10 Mart mutabakatındaki 8 maddeyi esas aldıklarını, Suriye’de “üniter yapı ve yerel demokrasi”yi benimsediğini söylediği; “yerel savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler — polis gibi” ifadesini kullandığı aktarıldı.

“BU COĞRAFYADA TÜRK’SÜZ KÜRT, KÜRT’SÜZ TÜRK YAŞAYAMAZ”

Tutanakta, Öcalan’ın tarihsel birliktelik vurgusu yaptığı ve Sultan Sencer’e referansla iki halkın birlikte yaşamının önemini anlattığı yer aldı.

“REEL SOSYALİZMİ 1995’TEN BERİ TERK ETTİM”

Öcalan’ın, “reel sosyalizmi 1995’ten beri terk ettiğini”, PKK’yı 1993’te feshetmesi gerektiğini ancak “bir elin bu girişimi sabote ettiğini” öne sürdüğü; bu “sabotaj sürecini darbe mekaniği” olarak nitelediği belirtildi.

 

“BEN DEVLETE HİZMET ETMEYE HAZIRIM”

Devlet Bahçeli’nin konuşmasına atıfla, daha önce dile getirdiği “devlete hizmet etmeye hazırım” sözlerinin arkasında olduğunu; “koşullar el verirse ve iletişim imkânı artırılırsa” bunu gerçekleştirme imkânına sahip olduğunu yinelediği kaydedildi.

“FERHAT ABDİ ŞAHİN KENDİME YAKIN BİRİDİR… KENDİSİNE BAĞLIDIR”

“Ferhat Abdi Şahin’i tanıyor musunuz, talimatınızı dinler mi?” sorusuna Öcalan’ın “kendisine yakın biri olduğunu ve kendisine bağlı olduğunu” söylediği tutanağa geçti.

Not: Bu haber, komisyonun resmi tutanak metninde yer alan beyan ve değerlendirmelerin derlenmesiyle hazırlanmıştır. Tutanaktaki ifadeler tarafların aktardığı şekliyle sunulmuştur.

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası
Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

Gündem

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı
İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı

Gündem

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı

DEM Parti'den İmralı açıklaması
DEM Parti'den İmralı açıklaması

Dünya

DEM Parti'den İmralı açıklaması

İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor
İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor

Gündem

İmralı tutanağı komisyonda okundu süreçte kritik aşamaya geçildi! Yol haritası artık netleşiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23