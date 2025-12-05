Hafta sonu hangi maçlar var? İşte futbol ve basketbolda haftanın programı
Futbol ve basketbolda hafta sonu birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte oynanacak olan maçların ayrıntıları…
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 15, Trendyol 1. Lig'e 16, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 14, Beyaz Grup'a 15, Nesine 3. Lig'e de 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
Yarın:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)
20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)
TRENDYOL 1. LİG
Yarın:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)
NESİNE 2. LİG
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Adanaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Mardin 1969 Spor-Bursaspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Ankara Demirspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Yeni Malatyaspor-Isbaş Iparta 32 SK (Yeni Malatya)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Mersin)
14.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)
7 Aralık Pazar:
13.00 Güzide Gebzespor-Muşspor (Aleattin Kurt)
13.30 Fethiyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Fethiye İlçe)
14.00 Aliağa Futbol-Granny's Waffles Kırklarelispor (Aliağa Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 Kepezspor-Seza Çimento Elazığspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK (İnegöl İlçe)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Anagold 24Erzincanspor (Erbaa İlçe)
17.00 Bucaspor 1928-MKE Ankaragücü (Yeni Buca)
17.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karaman FK (11 Nisan)
7 Aralık Pazar:
13.00 Muğlaspor-Batman Petrolspor (Muğla Atatürk)
14.00 GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor (Gazi)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri (Maltepe Hasan Polat)
NESİNE 3. LİG
1. Grup:
Yarın:
13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnkılap Futbol-Bursa Yıldırımspor (Ömerli)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor (Alemdağ)
15.00 Kestel Çilekspor-Galataspor (Minareli Çavuş)
7 Aralık Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Yalova FK 77 SK (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Çorluspor 1947-Astor Enerji Çankayaspor (General Basri Saran)
15.00 Silivrispor-Bulvarspor (Silivri Müjdat Gürsu)
2. Grup:
Yarın:
13.00 12 Bingölspor-Niğde Belediyespor (Bingöl Şehir)
13.00 Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984 A.Ş.-Erciyes 38 Futbol (7 Aralık)
7 Aralık Pazar:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Mdgrup Osmaniyespor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Kırıkkale FK-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Başpınar)
15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amasyaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Artvin Hopaspor-Karabük İdmanyurdu (Arhavi İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor (Fatsa İlçe)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor (Osmanlı)
7 Aralık Pazar:
13.00 Sebat Gençlikspor-Çayelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Pazarspor-Düzce Cam Düzcespor (Pazar İlçe)
15.00 Giresunspor-Tokat Belediyespor (Çotanak)
17.00 Orduspor 1967-1926 Bulancakspor (19 Eylül)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Oktaş Uşakspor-Alanya 1221 Futbol (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-İzmir Çoruhlu FK (Pamukören)
15.00 Afyonspor-Söke 1970 SK (Zafer)
17.00 Altay-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tire 2021 FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Aralık Pazar:
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Kütahyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Karşıyaka (Prof. Dr. Fethi Heper)
BASKETBOL: HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10’uncu ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
19.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)
Yarın:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)
7 Aralık Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Karşıyaka-Beşiktaş GAİN (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Sinan Erdem)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
20.00 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)
Yarın:
14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Darüşşafaka Lassa (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Çayırova Belediyesi-Göztepe (Çayırova)
7 Aralık Pazar:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
14.45 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (TOBB ETÜ)
18.15 OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)