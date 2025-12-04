  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi
Gündem İstanbul'un Güngören ilçesinde patlama
Gündem

İstanbul'un Güngören ilçesinde patlama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un Güngören ilçesinde patlama

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamanın yaşandığı dairede, büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!
İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!

Yerel

İstanbul'da makas atarak ilerleyen araç takla attı!

İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil
İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil

Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na uluslararası tescil

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı
Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

Yerel

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23