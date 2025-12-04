Medine'de tüyleri diken diken eden hatıra: Meleklerin çalıştığını gördüm!
Mekke, Medine başta olmak üzere İslam dünyasının birçok yerinde ve Türkiye'de yüzlerce cami ve yapının inşasında, restorasyonunda mimar ve mühendis olarak görev alan Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun da torunu olan Yüksek Mimar ve Mühendis Mahmut Sami Kirazoğlu, Medine’de bulunduğu dönemde yaşadığı mucizevi bir olayı Yeni Şafak’tan Ender Çınar'a anlattı. Kirazoğlu'nun Kuba Mescidi'nin restorasyonu sırasında bizzat şahit olduğu mucizeyi anlattığı hatırası izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
17 Aralık 1948’de Adana’da doğan Mahmut Sami Kirazoğlu, aslen Kayserili bir ailenin çocuğudur. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm tahsil hayatı İstanbul’da geçti. Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanarak mimarlık eğitimini burada tamamladı.
Türkiye’deki yaklaşık iki yıllık askerlik hizmetinin ardından da genç yaşta ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a hicret etti.
40 YILDIR MEDİNE’DE YAŞIYOR
Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun torunu olan Kirazoğlu, Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde ve Türkiye’de yüzlerce cami, mescit ve yapının inşa ve restorasyonunda mimar ve mühendis olarak görev aldı. Kırk yıl boyunca Medine-i Münevvere’de yaşayan Kirazoğlu, günümüzde çalışmalarına Türkiye’de devam etmektedir.
Özellikle cami mimarisinde uzmanlaşarak yüzlerce cami inşa etti. Her projede özgün olmayı ilke edinen Mahmut Sami Kirazoğlu hiçbir camiyi tekrar tasarlamadı.
Gündem
MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak