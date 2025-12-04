  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir

Türk şirketi 'bizi koruyamadınız' deyip flaş kararı aldı: Rusya ile çalışmaları askıya aldık

Maden ihracatı yeni rekora hazırlanıyor! Kritik madenleri devlet işletecek

CHP, ülkede barıştan rahatsız

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı

Coca-Cola ve Nestle'ye 'Çocuklarımızı Zehirlediniz' Davası!
Gündem Medine'de tüyleri diken diken eden hatıra: Meleklerin çalıştığını gördüm!
Gündem

Medine'de tüyleri diken diken eden hatıra: Meleklerin çalıştığını gördüm!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mekke, Medine başta olmak üzere İslam dünyasının birçok yerinde ve Türkiye'de yüzlerce cami ve yapının inşasında, restorasyonunda mimar ve mühendis olarak görev alan Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun da torunu olan Yüksek Mimar ve Mühendis Mahmut Sami Kirazoğlu, Medine’de bulunduğu dönemde yaşadığı mucizevi bir olayı Yeni Şafak’tan Ender Çınar'a anlattı. Kirazoğlu'nun Kuba Mescidi'nin restorasyonu sırasında bizzat şahit olduğu mucizeyi anlattığı hatırası izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

17 Aralık 1948’de Adana’da doğan Mahmut Sami Kirazoğlu, aslen Kayserili bir ailenin çocuğudur. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm tahsil hayatı İstanbul’da geçti. Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanarak mimarlık eğitimini burada tamamladı.

Türkiye’deki yaklaşık iki yıllık askerlik hizmetinin ardından da genç yaşta ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a hicret etti.

40 YILDIR MEDİNE’DE YAŞIYOR

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun torunu olan Kirazoğlu, Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde ve Türkiye’de yüzlerce cami, mescit ve yapının inşa ve restorasyonunda mimar ve mühendis olarak görev aldı. Kırk yıl boyunca Medine-i Münevvere’de yaşayan Kirazoğlu, günümüzde çalışmalarına Türkiye’de devam etmektedir.

Özellikle cami mimarisinde uzmanlaşarak yüzlerce cami inşa etti. Her projede özgün olmayı ilke edinen Mahmut Sami Kirazoğlu hiçbir camiyi tekrar tasarlamadı.

Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup
Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup

Gündem

Kime gönderdiği ortaya çıktı! Abdullah Gül'den Silivri'ye mektup

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak
MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Gündem

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Gündem

Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda dinleme faslı bitti, yeni aşama başlıyor

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama
Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Gündem

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!
Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Dünya

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23