Medine'de tüyleri diken diken eden hatıra: Meleklerin çalıştığını gördüm!

17 Aralık 1948’de Adana’da doğan Mahmut Sami Kirazoğlu, aslen Kayserili bir ailenin çocuğudur. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm tahsil hayatı İstanbul’da geçti. Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni kazanarak mimarlık eğitimini burada tamamladı.

Türkiye’deki yaklaşık iki yıllık askerlik hizmetinin ardından da genç yaşta ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a hicret etti.

40 YILDIR MEDİNE’DE YAŞIYOR

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun torunu olan Kirazoğlu, Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde ve Türkiye’de yüzlerce cami, mescit ve yapının inşa ve restorasyonunda mimar ve mühendis olarak görev aldı. Kırk yıl boyunca Medine-i Münevvere’de yaşayan Kirazoğlu, günümüzde çalışmalarına Türkiye’de devam etmektedir.

Özellikle cami mimarisinde uzmanlaşarak yüzlerce cami inşa etti. Her projede özgün olmayı ilke edinen Mahmut Sami Kirazoğlu hiçbir camiyi tekrar tasarlamadı.