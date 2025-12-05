  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bir evde bomba ihbarı: 200 ev tedbir amaçlı boşaltıldı!

Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Dost ülke Kazakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren beklenmedik karar: Yasak getirildi, satılmayacak

Zam bekleyenlere çok ama çok kötü haber! Maalesef iptal edildi

Şaka değil, gerçek! Cumhurbaşkanı Erdoğan istemiş, ünlü şarkıcı boşanmayı ertelemiş

Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

Fahiş artışa "dur" dendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası...

Bir mesajla başlayan kumar tuzağı

Ha bu da Azerbaycan’a ders olsun! Skandal İsrail kararının ardından, 6 ülkeden “Helal olsun” dedirten adım
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Sosyal medya platformlarında bankaların sahte reklamlarını kullanarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel verilerini toplayan bir siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebeke üyelerinin, topladıkları bilgilerle vatandaşları banka personeli gibi arayarak hesaplarından kredi çektirdikleri ve parayı kiralık hesaplara aktardıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma neticesinde, şebekenin çalışma yöntemleri detaylı teknik ve fiziki takip sonucu aydınlatıldı.

#2
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Edinilen bilgilere göre, bir şebekenin, sosyal medya hesapları üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şebekenin, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıklarını belirledi.

#3
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Şebeke üyelerinin, elde ettikleri bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları; çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşların hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları, belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktararak büyük bir vurgun yaptıkları tespit edildi.

#4
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şebekenin tüm üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek belirlendi.

#5
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli tevkif edildi.

#6
Foto - Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şubeye getirildi. Şebeke üyeleri ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala
Dünya

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Bebek katili Binyamin Netanyahu, hakkında çıkan yakalama kararı ve yükselen siyasi baskılara rağmen geri adım atmıyor. New York Belediye Baş..
Şeyh Said’li araba süsü pahalıya mal oldu! Nefrete ceza
Gündem

Şeyh Said’li araba süsü pahalıya mal oldu! Nefrete ceza

Kayseri’de Şeyh Said’in idam sehpasındaki maketini araç süsü olarak kullanan M.K. hakkında “kişinin hatırasına hakaret” suçundan para cezası..
Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı
Gündem

Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasına cevap veremeyen CHP’de bu defa Grup Başkanvekili Murat Emir’in yüksek lisansı şa..
Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir
Gündem

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir

Vatandaşları telefonla arayıp, "yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli sitelerde kaydınız var" yalanını kullanan dolandırıcılar, sahte soruşt..
Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü
Gündem

Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda yaşanan skandal hırsızlığın kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre adliyede görevli memu..
İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler
Gündem

İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerini Meclis’te düzenle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23