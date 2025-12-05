Haber Merkezi Giriş Tarihi: Siber dolandırıcılıkta şafak operasyonu! Büyük vurgun İstanbul’dan yönetilmiş: Sahte banka reklamıyla vurgun yapan 18 kişi gözaltında
Sosyal medya platformlarında bankaların sahte reklamlarını kullanarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel verilerini toplayan bir siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebeke üyelerinin, topladıkları bilgilerle vatandaşları banka personeli gibi arayarak hesaplarından kredi çektirdikleri ve parayı kiralık hesaplara aktardıkları tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.