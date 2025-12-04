Sadaka kutusuna bile göz dikti!

Osmaniye’de peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen T.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibiyle yakalandı.

8 suç kaydı var

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli T.C.’yi operasyonla yakaladı. T.C.'nin evinde çaldığı 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 şarj aleti, 2 kol saati, 1 tıraş makinesi, 2 tornavida, 1 çekiç, 5 banka kartı, 1 televizyon, 1 tablet ile 23 bin 215 TL bulundu. 5’i hırsızlık olmak üzere toplam 8 suç kaydı bulunan T.C.’nin kentteki 6 farklı iş yerine girip hırsızlık yaptığı belirlendi.

Suçlu tutuklandı

Şüphelinin girdiği bir iş yerinde de kilitli çekmeceyi tornavidayla zorlayıp kırdığı, daha sonra aynı iş yerine yeniden girip masa üzerindeki sadaka kutusunu çalarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin iş yerini dışarıdan kontrol ettiği, ardından pencereden içeri girip kasadaki parayla telefonu aldığı görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.