Yüzde 69 tedirgin! Rusya korkusu Avrupa’yı sardı

Avrupa genelinde yürütülen ankette, halkın yüzde 69’unun ülkelerinin Rusya’ya karşı askeri bir çatışmada yeterli savunma gücüne sahip olmadığını düşünüyor. Euronews'un aktardığına göre, kamuoyu yoklama şirketi Cluster17 tarafından yapılan ankete 9 AB ülkesinden toplam 9 bin 500'den fazla kişi katıldı.

Güvenlik algısı kaygılandırıyor

Araştırma sonuçları, Avrupalıların yüzde 69'unun ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri bir çatışmada yeterli savunma gücüne sahip olmadığını düşündüğünü ortaya çıkardı. Sonuçlar, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Avrupa'da güvenlik algısının giderek daha fazla endişe odaklı hale geldiğini gösterdi.

Ordusuna en çok Fransızlar güveniyor

Katılımcıların büyük bölümü, mevcut askeri kapasitenin olası bir Rus saldırısına karşı yeterli olmayacağı görüşünde birleşti. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, ordusuna en fazla güven duyulan ülkenin Fransa olduğu görüldü. Buna rağmen Fransa'da dahi katılımcıların yalnızca yüzde 44'ü ülkesinin Rusya'ya karşı askeri olarak yeterli olduğunu ifade etti.

Bazı ülkelerde güven çok düşük

Güvenin en düşük olduğu ülkeler arasında ise Belçika, İtalya ve Portekiz yer aldı. Bu ülkelerde ankete katılanların yüzde 85 ila yüzde 87'si, ordularının Rusya'ya karşı koyamayacağını belirtti.

Anket, Avrupa kamuoyunda yalnızca askeri kapasiteye değil, aynı zamanda genel güvenlik ortamına dair ciddi bir kaygı bulunduğunu da ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık yarısı, gelecek yıllarda Rusya ile doğrudan bir çatışma ihtimalini "yüksek" veya "çok yüksek" olarak değerlendirdi.

Bu güvensizliğin arkasında son yıllarda artan savunma harcamalarına rağmen orduların modernizasyonunun yavaş ilerlemesi, mühimmat stoklarındaki yetersizlikler ve NATO dışı senaryolara ilişkin belirsizliklerin etkili olduğu düşünülüyor. Ayrıca Avrupa'nın uzun yıllar boyunca savunma konusunda büyük ölçüde ABD'ye bağımlı bir güvenlik mimarisi üzerine inşa edilmiş olmasının da kamuoyundaki bu kırılgan algıyı beslediği değerlendiriliyor.