Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk Telekom'dan gururlandıran başarı! Engelsiz Türkiye Yüzyılı'na dijital damga

Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması”nda “Dijital Erişilebilirlik” ödülüne layık görüldü. Şirket, engelli bireylerin dijital hayata eşit ve kolay erişimini sağlayan projeleriyle büyük takdir topladı. Ödül Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimleriyle teslim edildi.

Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması” kapsamında “Dijital Erişilebilirlik” ödülüne layık görüldü.

Kültür-sanattan eğitime, sosyal hayattan gönüllülük projelerine kadar erişilebilirlik odaklı çözümler sunan Türk Telekom, AK Parti Kongre Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Dijital Erişilebilirlik” kategorisinde ödül aldı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, açıklamasında “Türk Telekom olarak herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda attığımız adımlarla, bilgiye erişimi kolaylaştıran çözümlerden kültürel hayata katılımı artıran uygulamalara kadar pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçlıyoruz. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çıktığımız yolda, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı” vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda Türk Telekom olarak “Dijital Ürünler” kategorisinde erişilebilirlik ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimleriyle teslim almak, hem kurumumuz hem de sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonumuz adına büyük bir onurdur. Türk Telekom olarak; teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyor, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz. Engelsiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu gaye için canla başla değer üreten tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

