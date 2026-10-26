Aynı sezonda üç farklı grip virüsü: Gribi geçiren yeniden hastalanabilir

Alpar, grip aşısının üç bileşene indirilmesinin nedenini şöyle açıkladı: “Daha önce dört bileşenli olan aşı, B/Yamagata soyunun Mart 2020’den beri doğal dolaşımda doğrulanmaması nedeniyle üç bileşene indirildi. Victoria da yeni bir hastalık değil, influenza B’nin uzun yıllardır bilinen soyu. Dünya genelinde influenza aktivitesi şu anda düşük düzeyde; saptanan virüsler arasında H1N1’in payı artıyor. Ancak bu, Türkiye için bir öngörü değil. Ülkemizde hangi virüsün baskın olduğunu belirlemek için laboratuvar sürveyans verilerine ihtiyaç var." Üç influenza virüsünün de ani başlayan ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve öksürük gibi belirtilere yol açabildiğini belirten Alpar, hastalığın ağırlığının yalnızca virüsün türüne bağlı olmadığını söyledi. Alpar, “Yalnızca belirtilere bakarak birbirlerinden ayırmak mümkün değil. H3N2 özellikle yaşlılarda, H1N1 bazı sezonlarda genç erişkinlerde ve gebelerde, influenza B ise çocuklarda ciddi hastalığa yol açabilir. Ancak hastalığın ağırlığını yalnızca virüsün tipi belirlemez. Sağlıklı bir kişide hafif seyreden influenza, kronik hastalığı bulunan başka bir kişide zatürreye veya solunum yetmezliğine neden olabilir” dedi.