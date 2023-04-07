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Medya Korkunç iddia! En ünlü çocuk Youtube kanalında intihara teşvik
Medya

Korkunç iddia! En ünlü çocuk Youtube kanalında intihara teşvik

Yeniakit Publisher
2023-04-07 22:37:00 - 2023-04-08 01:09:42

Sınırsız özgürlük alanına sahip Yotube'da, en ünlü çocuk kanallarından birisinin çizgi filminde intiharın teşvik edildiği bir bölümün yayınlandığı ortaya çıktı.

Youtube'da yayın yapan milyonlarca çocuğun takip ettiği bir çizgi film kanalında, intiharın teşvik edildiği ortaya çıktı.

Kanaldaki filmlerden birisinde, iki çocuk karakterin duygusal yakınlaşmaları işlendi. Erkek çocuk, kız çocuğa sinirlenince iki çocuk binanın çatısında kavga etti. Sonrasında ise kız çocuk, arkadaşıyla tartıştığı için intihar edip, kendini ateşe atarak öldürdü.

Youtube kanalının körpecik zihinleri zehirleyen ilgili videosuna tepki yağdı. Sosyal medyada 'sertaç abi' adıyla yayın yapan kanalda da çizgi filme tepki gösterilirken, yetkililer tedbir almaya davet edildi.

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