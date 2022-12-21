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Dünya Korkunç heyelanda ölü sayısı 26'ya yükseldi
Dünya

Korkunç heyelanda ölü sayısı 26'ya yükseldi

Malezya'nın Selangor eyaletinde meydana gelen heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 09:50:00 -
Korkunç heyelanda ölü sayısı 26'ya yükseldi

Malezya'nın Selangor eyaletinde meydana gelen heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, yaptığı açıklamada 16 Aralık'ta Selangor eyaletindeki bir kamp alanında toprak kaymasının meydana geldiğini hatırlattı.

Açıklamada, heyelanda şu ana kadar 26 kişinin cesedine ulaşıldığı, enkaz altında halen 7 kişinin olduğu, bunların da öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. (İLKHA)

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