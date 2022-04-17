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Yerel Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!
Yerel

Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!

Muğla'da bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:03:00 - 2022-04-17 23:04:57
Korkunç cinayet! Arkadaşını çekiçle öldürdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.

Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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