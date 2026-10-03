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Gündem Gezi zekalılar iyi izlesin! Fransız polisinden liseliyi boğma girişimi
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Gezi zekalılar iyi izlesin! Fransız polisinden liseliyi boğma girişimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Demokrasi ve insan hakları havariliğine soyunan Batı'nın gerçek yüzü Fransa'da bir kez daha ifşa oldu. Lise eylemleri sırasında sivil bir Fransız polisinin yakaladığı gencin kafasını nehir suyuna sokarak boğmaya çalıştığı anlara ait görüntüler infiale yol açarken, skandalın ardından savcılığın polisi koruma telaşına düşmesi Batı'nın çifte standardını gözler önüne serdi.

Fransa'da lise eylemleri kapsamında polisin, Belfort kentinde bir gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'daki lise eylemleri kapsamında dün Belfort kentinde lise öğrencileri, Courbet Lisesi yakınlarında toplandı.

Sivil polis, yangın çıkarma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen bir genci, liseye yakın Savoureuse Nehri yakınlarında yakaladı.

Sivil polisin, elleri ve dizleri nehrin içinde olan bir genci yakalamaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Birçok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı, görüntülerden yola çıkarak polisin gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığını iddia etti.

 

- Belfort Cumhuriyet Savcısı'ndan yanıt

Belfort Cumhuriyet Savcısı Paul-Edouard Lallois, yaptığı açıklamada polisin gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasına yanıt verdi.

Lallois, sivil polisin yangın çıkarma girişiminde bulunduğu şüphesiyle bir genci gözaltına alırken hedef olmamak için ayrı bir yere geçtiğini ifade etti.

Polisin, gözaltına alınmamak için direnen gence kelepçe takmaya çalıştığı sırada ikisinin de dengesini kaybederek nehre düştüğünü belirten Lallois, polisin genci kaldırarak suyun dışına çıktıktan sonra ona kelepçeleri taktığını vurguladı.

 

- "Sorumluluğunuz altındaki adamları sükunete çağırın"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Antoine Leaument, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, bu polisin gence müdahale ettiği görüntüleri alıntılayarak, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i etiketledi.

Leaument, Nunez'e "Sorumluluğunuz altındaki adamları sükunete çağırın." diyerek, söz konusu polisin gence yönelik müdahalesinin kamu düzeni sağlamaya yönelik herhangi bir kurala uymadığını savundu.

 

Fransız avukat Seydi Ba, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, aynı olayla ilgili "Bir savcının sözüne öylece inanmam. Bu, zaten benim mesleğim." ifadelerini kullandı.

Ba, Lallois'ın yürüttüğü soruşturmayı sonuna kadar götürmesini ve olayın bir boğma girişimi olduğunu söyleyenler de dahil tüm görgü tanıklarını dinlemesini istedi.

Belfort kentindeki söz konusu sivil polisin genci yakaladıktan sonra olay yerindeki bazı gençler tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler de sosyal medyaya yansımıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bilincini kaybeden polisin hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Belfort Savcılığı, olayla ilgili kasten adam öldürme suçlamasıyla dün soruşturma başlatmıştı.

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