Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Terör devleti İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de 25 yıl aradan sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü. Gazzelilerin içmek zorunda bırakıldıkları suda, çoğunlukla kanalizasyon ve kirli su yoluyla yayılan poliovirüs tespit edildi.

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteğini arkasına alarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin her yeri bombalayan çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi öldüren İsrail güçleri, şu ana kadar 41 bine yakın masum Filistinliyi katletti. 10 aydan bu yana Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, 90 binden fazla kişiyi de yaraladı.

GAZZE'DE İLK ÇOCUK FELCİ VAKASI

İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağırlarına kulağını tıkarken bebek katili Netanyahu'nun acımasız ve zorba ordusu masum çocukları felç bırakıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

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Aylardır abluka altında olan ve yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği belirtti.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI İÇİN ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocuk felciyle ilgili başlatılması planlanan aşı kampanyasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, yaptığı çağrıda "İki aşamalı çocuk felci aşılama kampanyasının, dolaşan virüs varyantının yayılmasını önlemek için ağustos sonu ve eylülde Gazze genelinde başlatılması bekleniyor. Çatışmalara insani ara verilmeli. Can kurtarıcı aşıların ihtiyaç sahibi çocuklara acilen ulaşması lazım.'' dedi.

Ghebreyesus, taraflardan aşılama kampanyasının iki aşamasında da 7 gün boyunca çatışmalara insani ara vermesini talep ederek, Gazze'deki tüm çocuklar için "en iyi aşının barış" olduğunu vurguladı.

ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ ENDİŞESİ

Hatırlanacağı üzere Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.