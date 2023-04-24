Korkulan maalesef oldu... Almayın bu adamı! Beşiktaş deneme tahtası değil...

Manchester United'ın forveti Wout Weghorst Brighton maçının ardından, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum" dedi.

F.A. Cup'ta Brighton'ı penaltılarda mağlup eden Manchester United'da Wout Weghorst, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Brighton karşılaşmasını değerlendiren golcü oyuncu, "Zor bir maçtı bizim için. Onları mağlup etmek kolay değildi. Penaltılar farkı yarattı. Şansımız var ki penaltılarda daha iyiydik." dedi.

"Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi."

"Bir hayal kırıklığı oldu. 3 kupa kazanmak istiyorduk. En azından bir reaksiyon göstermek istedik ve üzerimize düşeni yaptık. Umarım bundan sonra iki kupayla tamamlayabiliriz. Küçükken hayalimi kurduğum şeylerden biriydi üst seviyede oynamak. Türkiye'den ayrılmak için iyi bir nedenim vardı, umarım bunu herkes anlar."

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