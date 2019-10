Korku duygusunu her insan yaşar. Gerçek bir tehlikenin ya da bir tehlike olasılığının ya da düşüncenin meydana getirdiği kaygıya korku demekte. Halk arasında art niyetli insanların bakışlarıyla varlıklar üzerinde olumsuz etkiler bırakmasına da nazar denmekte. Her iki durum da insanlar için olumsuzluk ifade etmektedir. Tam da burada içten ve ihlasla yapılan bir duan her kötülüğü def edecektir Allah’ın izniyle. Peki korku ve nazara karşı hangi dua okunmalı? Korku ve nazar için okunacak dua nedir?

Korku ve nazar için okunacak sureler şunlar:

*7 Ayetel Kürsi

*7 Felak Suresi

*7 Nas Suresi

*3 İhlâs Suresi

*1 Fatiha Suresi

*11 Kurayş Suresi

*41 Besmele

Abdest alırken besmele çekmeyi unutulursak ne olur, abdest geçerli olur mu?

Cuma günü hutbe okunurken abdesti bozulan kişi ne yapmalı?