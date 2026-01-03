Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir kapalı olan Feneryolu’ndaki "S CLASS" isimli lüks otomobil galerisine şafak vaktinde girdi. Yatırımcılardan ve araç almak isteyen müşterilerden milyarlarca lira topladığı iddia edilen işletmeye yönelik operasyon, mağdurların savcılığa sunduğu peş peşe suç duyurularının ardından geldi. Polis ekipleri galeri içindeki lüks araçlarda tek tek şase ve ruhsat incelemesi yaptı.

ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Saatler süren incelemeler sonucunda, mülkiyeti netleşen otomobiller gerçek sahiplerine teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyen ve üzerinde ihtilaf bulunan çok sayıda ultra lüks araç çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü. Galeri önünde toplanan bazı mağdurlar, paralarını yatırdıkları araçların başkalarına da satıldığını iddia ederek süreci endişeyle takip etti.

11 MİLYARLIK "LÜKS" BUHARLAŞMA

Soruşturmanın odağındaki isim olan galeri sahibinin, topladığı yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddiası dosyanın en kritik noktasını oluşturuyor. Mağdurların kurduğu ortak ağlarda dolandırıcılığın boyutunun daha da artabileceği konuşulurken, emniyet güçleri zanlının kaçış güzergahı ve paranın izini sürmek için çok yönlü bir çalışma başlattı.