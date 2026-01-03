  • İSTANBUL
Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu
IHA Giriş Tarihi:

Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Bursa’da Uluabat Gölü kenarındaki Uluabat Deresi'nde binlerce ölü balık bulundu. Vatandaşlar belediye ve çevre yetkililerinin araştırma yapmasını istedi.

#1
Foto - Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Köyü’nden geçen Uluabat Deresi’nde binlerce balığın ölü halde su yüzeyine çıktığını gören bir vatandaş, büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

#2
Foto - Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Dere boyunca çok sayıda balığın hareketsiz şekilde su yüzeyinde olduğunu fark eden vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

#3
Foto - Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Görüntülerde balık ölümlerinin geniş bir alana yayıldığı dikkat çekerken, olaya tanıklık eden vatandaş, durumun yalnızca soğuk havayla açıklanamayacağını ifade etti.

#4
Foto - Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Vatandaş, yetkililerin konuyu araştırması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Uluabat Deresi’nde korkunç görüntü! Binlerce balık telef oldu

Bölgede yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatılması beklenirken, derenin ekosistemine neyin zarar verdiğinin yapılacak çalışmalar sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

