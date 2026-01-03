  • İSTANBUL
Yerel Yolda olanlar dikkat! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düştü
Yerel

Yolda olanlar dikkat! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düştü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolda olanlar dikkat! TAG Otoyolu'nda ulaşım tek şeride düştü

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2026 yılının bu ilk günlerinde seyahat edecek sürücüler için hayati bir yol durumu bülteni yayımladı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit, Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım onarım ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. ile Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

 

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollardan devam ediyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma servis yolu olarak 13-15. kilometrelerindeki Abdulkadir köyü yolundan izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı, Yalıboyu mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

