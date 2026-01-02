  • İSTANBUL
Son Haberler

Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi

AFAD’dan 28 il için çığ uyarısı!

Bayraktar TB-2 Elif için havalandı

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den ilk icraat Terör devleti İsrail’e tokat

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İran’daki ayaklanmada PKK parmağı: Protestoların içindeyiz!

Türkiye dahil 7 ülkeden açık çağrı: Refah'ı açın!

Kendi yurdunda Müslüman'a verilen değer işte bu: Yılbaşı çamları, noel babalar ortada! Mescitler morg ve tuvaletlerle yan yana

İsrail Lübnan'a saldırı başlattı: Savaş uçakları farklı noktaları bombalıyor!

Solculara bu videoyu izletin! Almanya ve Türkiye karşılaştırması herkesi şaşırttı!
İstanbul'da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin olayla ilgisinin olmadığı öğrenilirken, yaralı kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında motosikletle gelen 2 kişi, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş etti.

 

Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali’ye de isabet etti.

Saldırganlar silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

 

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

Levent Ö.'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

