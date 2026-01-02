İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında motosikletle gelen 2 kişi, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş etti.

Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali’ye de isabet etti.

Saldırganlar silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Levent Ö.'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.