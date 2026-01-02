Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG içinde son dönemde yaşanan iç çözülme, dev bir sızıntıyla ayyuka çıktı. Örgütün bilgi sistemlerinden sorumlu olan sözde bir asayiş mensubu, yanına aldığı kritik verilerle birlikte firar ederek terör yuvasını birbirine kattı.

Asayiş maskesi düştü: Kimlikler ortalığa saçıldı Sızdırılan binlerce belge arasında, örgütün sözde asayiş birimlerinde görev yapan teröristlerin ad-soyad, kimlik numarası ve görev detayları gibi en mahrem bilgileri yer alıyor.

Belgelerde sadece personel verileri değil, aynı zamanda terör yuvalarının iç teşkilat yapısı, komuta zinciri ve gizli tesislerin koordinatları ile video görüntülerinin de bulunduğu bildirildi.

Kandil’in parmağı resmen belgelendi İfşa olan verilerde en dikkat çeken detay ise örgüt içindeki "Kandil" hegemonyası oldu. Sızdırılan kayıtlar, SDG maskesi altında saklanan yapının içinde İran ve Türkiye uyruklu çok sayıda Kandil kökenli teröristin kritik güvenlik birimlerini yönettiğini kanıtladı. Bu durum, örgütün "yerel güç" olduğu iddiasının koca bir yalandan ibaret olduğunu bir kez daha tescilledi.

Örgütte panik ve dağılma süreci Bilgi sistemlerinden sorumlu üst düzey bir ismin firar ederek taraf değiştirmesi, terör örgütü içindeki yapısal bozulmanın ve güvensizliğin zirve yaptığını gösteriyor. Sızıntının kapsamının önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceği ve örgütün kirli iş birliği ağlarına dair yeni dokümanların yayınlanacağı iddia ediliyor.

Güvenlik uzmanları, bu çapta bir sızıntının örgüt içindeki çözülmeyi hızlandıracağını ve teröristler arasında birbirine duyulan kuşkunun bir iç hesaplaşmaya dönüşebileceğini belirtiyor.