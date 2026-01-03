Ağrı eksi 24 ile buz kesti
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle birlikte göletler ve Murat Nehri'nin bazı bölümleri dondu.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, dışarıda bulunan vatandaşların saçları ve kaşları da kırağı tuttu.
Açık alanda tele asılı çamaşırlar ise soğuktan kaskatı kesildi.
Düşük sıcaklıkla birlikte kent merkezinde ve bazı bölgelerde sis oluştu.
