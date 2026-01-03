  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Ağrı eksi 24 ile buz kesti
IHA Giriş Tarihi:

Ağrı eksi 24 ile buz kesti

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Ağrı eksi 24 ile buz kesti

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle birlikte göletler ve Murat Nehri'nin bazı bölümleri dondu.

#2
Foto - Ağrı eksi 24 ile buz kesti

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, dışarıda bulunan vatandaşların saçları ve kaşları da kırağı tuttu.

#3
Foto - Ağrı eksi 24 ile buz kesti

Açık alanda tele asılı çamaşırlar ise soğuktan kaskatı kesildi.

#4
Foto - Ağrı eksi 24 ile buz kesti

Düşük sıcaklıkla birlikte kent merkezinde ve bazı bölgelerde sis oluştu.

