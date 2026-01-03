Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan
Kar yağışı bitti ama Sibirya soğukları Tatvan’ı bırakmadı; çatılarda oluşan dev sarkıtlar ilçe genelinde korkuya yol açtı.
Kar yağışı bitti ama Sibirya soğukları Tatvan’ı bırakmadı; çatılarda oluşan dev sarkıtlar ilçe genelinde korkuya yol açtı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sona erdi ancak geride ciddi bir tehlike bıraktı.
Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte Tatvan ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi. Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları, hem yaya hem de araç trafiği açısından risk meydana getirirken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için kendi imkânlarıyla sarkan buzları kırmaya başladı.
Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdığı Tatvan’da, çatılardan kopabilecek buz kütlelerinin ciddi risk oluşturduğu belirtilirken, vatandaşlar çatı altlarında uzun süre durmamaları konusunda uyarılıyor.
Yetkililer ise dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23