Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan
IHA

Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Kar yağışı bitti ama Sibirya soğukları Tatvan’ı bırakmadı; çatılarda oluşan dev sarkıtlar ilçe genelinde korkuya yol açtı.

#1
Foto - Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Bitlis’in Tatvan ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sona erdi ancak geride ciddi bir tehlike bıraktı.

#2
Foto - Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte Tatvan ilçe genelinde hayat olumsuz etkilendi. Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle binaların çatılarında boyu yer yer 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

#3
Foto - Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtları, hem yaya hem de araç trafiği açısından risk meydana getirirken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için kendi imkânlarıyla sarkan buzları kırmaya başladı.

#4
Foto - Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da artırdığı Tatvan’da, çatılardan kopabilecek buz kütlelerinin ciddi risk oluşturduğu belirtilirken, vatandaşlar çatı altlarında uzun süre durmamaları konusunda uyarılıyor.

#5
Foto - Kar gitti, tehlike kaldı! Burası Sibirya değil Tatvan

Yetkililer ise dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.

