İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Tahran, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın iç işlerine yönelik müdahale sinyallerini resmi bir açıklamayla kınadı. Yazılı metinde, Washington’ın bu tutumunun diplomatik teamülleri ve uluslararası hukuku hiçe saydığı vurgulandı.

TAHRAN’DAN ANINDA MİSİLLEME VE GENİŞ KAPSAMLI YANIT SÖZÜ

Bakanlık, ABD'nin tehditkar dilinin aslında İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisinin bir yansıması olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, "İran’ın egemenliğine yönelik her türlü girişime verilecek cevap, tereddütsüz, hızlı ve kısıtlama olmaksızın gerçekleşecektir" denildi. Ayrıca Trump'ın söylemlerinin, barışçıl ortamı sabote ederek halkı şiddete teşvik ettiği ifade edildi.

BÖLGESEL KAOSUN TEK SORUMLUSU OLARAK ABD İŞARET EDİLDİ

ABD’nin geçmişteki "müdahaleci" siciline atıfta bulunulan açıklamada, Washington’ın yeni bir maceraya atılmasının tüm bölgeyi ateşe atacağı uyarısı yapıldı. İran yönetimi, yaşanacak olası bir çatışmanın ve bölgesel güvenlik krizinin tüm faturasının ABD hükümetine kesileceğini belirterek, "Oluşacak istikrarsızlığın yegane müsebbibi Washington olacaktır" mesajını verdi.

AMERİKAN ÜSLERİ VE ASKERİ VARLIĞI MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Gerilime dahil olan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise daha sert bir üslup kullanarak Trump’ın açıklamalarını "Şeytanın sesi" olarak nitelendirdi. Batı istihbaratının sokak olaylarını provoke etme girişiminin çöktüğünü ileri süren Kalibaf, "ABD şunu bilmelidir ki; yapılacak en küçük bir hata, bölgedeki tüm Amerikan merkezlerini ve askeri güçlerini bizim için meşru ve öncelikli hedef haline getirecektir" dedi.