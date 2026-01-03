  • İSTANBUL
Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!
Dünya

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusu 2025 yılı itibarıyla 8,2 milyar seviyesini geçti. Hindistan küresel liderliğini pekiştirirken, dünyanın en kalabalık şehri unvanı sürpriz bir değişimle Japonya’dan Endonezya’ya geçti.

İstatistik platformu Worldometer ve BM verilerine göre, dünya nüfusu 2025 yılında 8,2 ila 8,3 milyar bandına ulaştı. Nüfusun %59’u Asya’da, %19’u ise Afrika’da yaşıyor. Tahminler, insanlığın 2037 yılında 9 milyar, 2060 yılında ise 10 milyar sınırına dayanacağını gösteriyor.

ZİRVEDE HİNDİSTAN VAR, ÇİN VERGİYE SARILDI

1,46 milyar nüfuslu Hindistan, 1,41 milyarlı Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi konumunu koruyor. Nüfusu azalan Çin, doğum oranlarını artırmak için 1 Ocak 2026 itibarıyla doğum kontrol ürünlerine %13 vergi getirerek 33 yıllık muafiyeti kaldırdı. Avrupa’da ise 100 milyon sınırını aşan hiçbir ülke bulunmazken, İtalya gibi ülkelerde 100 yaşın üzerindeki nüfusun ikiye katlanması "yaşlı kıta" krizini derinleştiriyor.

ŞEHİRLERDE YENİ LİDER CAKARTA

2025 yılının en radikal değişimi şehir nüfuslarında yaşandı. Yıllardır zirvede olan Tokyo, koltuğunu 42 milyon nüfuslu Cakarta’ya devretti. Bangladeş’in başkenti Dakka 37 milyonla ikinci sıraya yerleşirken, Tokyo 33 milyonla üçüncü sıraya geriledi. Bu değişimde BM’nin yeni ölçüm metodolojisi etkili oldu.

