Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!
Gündem

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her fırsatta "vatandaş aç" edebiyatı yaparak duygu sömürüsü yapan CHP’li belediyeler, halkın parasını içki sofralarına meze etmeye devam ediyor. CHP’li Avcılar Belediyesi, 2026 yılı için tam 43 bin şişelik alkollü içecek alımı ihalesi açtı. İhale listesinde yer alan "12 yıllık viski" gibi lüks detaylar, "kimin parasını kime harcıyorsunuz?" sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet bekleyen vatandaşlar dururken, CHP’li belediyeler önceliklerini bir kez daha "içki sofraları" olarak belirledi. Avcılar Belediyesi, 2026 yılı gıda ve içecek malzemeleri ihalesi kapsamında tam 43 bin alkollü içecek alacağını ilan ederek büyük bir skandala imza attı.

 

Vatandaşın lokması içkiye gidiyor! "İnsanlar aç" diyerek ucuz yemek dağıtmakla övünen ve Kent Lokantaları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP zihniyeti, arka kapıda bütçenin önemli bir kısmını alkol alımına ayırdı. 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ihale dosyasındaki detaylar ise lüks düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

 

Lüks düşkünlüğü sınır tanımıyor: 12 yıllık viski şartı! Belediyenin ihale listesinde sıradan içkilerle de yetinilmediği görüldü. İhale şartnamesine, alınacak viskilerin özellikle "12 yıllık" olması gerektiğine dair özel bir madde eklendi. Hükümetin kendilerini engellediğini ve bütçelerinin yetersiz olduğunu iddia eden CHP’li yönetimin, bu tür lüks harcamalar için kaynak bulması samimiyetsizliği bir kez daha tescilledi.

 

Sosyal medyadan tepki yağıyor Belediyenin bu girişimi, ekonomik zorluklardan bahseden CHP yönetiminin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Vatandaşlar, "Belediye hizmet mi edecek yoksa meyhane mi işletecek?" diyerek duruma tepki gösterirken, kamu kaynaklarının bu şekilde heba edilmesi büyük infial uyandırdı.

