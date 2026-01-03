Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Son yıllarda plastik kullanımını azaltmak amacıyla popülerleşen cam pipetler ve cam şişeler, aslında en sağlıklı saklama yöntemleri arasında gösteriliyor. Ancak Waitrose olayında görüldüğü gibi, üretim aşamasındaki mekanik hatalar camın en büyük dezavantajı olan "kırılganlığı" bir risk faktörüne dönüştürebiliyor. Özellikle cam pipetle su içen tüketicilerin şu noktalara dikkat etmesi hayati önem taşıyor: - Mikro Çatlak Kontrolü: Cam şişe veya pipetlerde gözle görülmesi zor olan mikro çatlaklar, sıvı basıncıyla birlikte koparak suya karışabilir.