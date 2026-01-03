  • İSTANBUL
Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Ünlü maden suyu markası, acil olarak geri çağrıldı. Ürünlerde cam parçası riski tespit edildi.

1
#1
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Birleşik Krallık’ın popüler market zinciri Waitrose, yaklaşık 300 mağazasında satılan şişe sularını "cam parçası" bulunma riski nedeniyle acil olarak geri çağırdı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), şişelerin açılmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek cam parçalarının ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

#2
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

İskoçya’nın Cairngorms Ulusal Parkı’ndaki doğal kaynaklardan üretilen No1 Royal Deeside Mineral Water serisinde üretim hatası tespit edildi. FSA’nın açıklamasına göre, ürünlerin içilmesi "fiziksel yaralanma riski" nedeniyle güvenli değil. Geri çağırma kararı hem doğal mineral suları hem de bu markanın gazlı versiyonlarını kapsıyor.

#3
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Birleşik Krallık’ta yaşanan bu gelişme, yurt dışından ithal ürün alan veya online alışveriş platformlarını kullanan Türk tüketiciler arasında da merak konusu oldu. Waitrose ürünleri Türkiye’deki yerel market zincirlerinde yaygın olarak satılmasa da, online satış siteleri üzerinden bu sulara ulaşmak mümkün. Uzmanlar, özellikle yurt dışı menşeli "premium" su markalarını tercih edenlerin, ellerindeki ürünlerin parti kodlarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Son yıllarda plastik kullanımını azaltmak amacıyla popülerleşen cam pipetler ve cam şişeler, aslında en sağlıklı saklama yöntemleri arasında gösteriliyor. Ancak Waitrose olayında görüldüğü gibi, üretim aşamasındaki mekanik hatalar camın en büyük dezavantajı olan "kırılganlığı" bir risk faktörüne dönüştürebiliyor. Özellikle cam pipetle su içen tüketicilerin şu noktalara dikkat etmesi hayati önem taşıyor: - Mikro Çatlak Kontrolü: Cam şişe veya pipetlerde gözle görülmesi zor olan mikro çatlaklar, sıvı basıncıyla birlikte koparak suya karışabilir.

#5
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

- Sıcaklık Farkı: Ani sıcaklık değişimleri (soğuk sudan sıcak temizleme suyuna geçiş), camın yapısını bozarak minik parçaların kopmasına neden olabilir. Gıda Standartları Ajansı (FSA), gıdalarda veya içeceklerde cam parçası tespit edildiğinde paniğe kapılmadan ürünü kullanmayı bırakmanızı öneriyor.

#6
Foto - Sakın içmeyin! Cam parçası çıkan ünlü maden suyu, piyasadan çekiliyor

Eğer yanlışlıkla cam içeren bir sıvı tüketildiğinden şüpheleniliyorsa: - Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. - Şişeyi veya paketi, analiz yapılabilmesi ve yasal süreçler için saklayın. - Ürünün fotoğraflarını ve parti kodlarını kayıt altına alın. Ayrıca gıda güvenliği uzmanları, sadece ithal ürünlerde değil, yerel üretimlerde de cam şişe kapaklarının açılması sırasında oluşabilecek "cam atığı" riskine karşı uyardı.

