İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, O Yahudiler kimler?
Dünya ekonomisinin en güçlü aktörleri arasında bulunan Yahudi kökenli milyarderler, sadece mal varlıklarıyla değil, yönettikleri stratejik sektörlerle de ön plandalar. Finans, teknoloji, medya ve perakende gibi alanlardaki hakimiyetleri, onlara küresel çapta büyük bir nüfuz sağlıyor.
İsrail'e en fazla para akıtan Yahudi, neredeyse her an onlarla birlikte hareket ediyor...
SRAİL'İ AYAKTA TUTUP ZULME ORTAK OLUYORLAR
İş hayatına çok genç yaşlarda atılmalarıyla bilinen bu zenginlerin ortak bir noktası da İsrail'e sağladıkları katkılar. Listede yer alan isimlerin çoğu, İsrail’e yaptıkları devasa yatırımlarla dikkat çekiyor.
1. SIRADA- LARRY ELLISON
LARRY ELLISON
Larry Ellison, Oracle’ın kurucu ortağı ve teknoloji dünyasının en zengin iş insanlarından biridir. Serveti, yazılım, bulut teknolojileri ve sağlık alanındaki yatırımlarından geliyor.
İsrail Bağlantısı: İsrail’de teknoloji yatırımları bulunuyor. Sağlık ve savunma teknolojileri alanlarında dolaylı iş birlikleri var. haber7 göre; Ayrıca çeşitli Yahudi kuruluşlarına bağışlar yaptığı biliniyor
Geliştirdiği sistemleri; sağlıktan teknolojiye hemen hemen her alanda var.
Ayrıca Çin devi TikTok'un yüzde 80'lik kısmının devredileceği kişiler arasında.
46- THIERRY DASSAULT
45-ROMAN ABRAMOVİÇ
44-LAURENT DASSAULT
43-MICHAEL RUBIN
42- MIKHAIL PROHOROV
41-JAIME GILINSKI BACAL
40- TONY RESSLER
39- ROBERT KRAFT
38- ALEX KARP
37- DAVID REUBEN
36- DAVID REUBEN
35- HENRY KRAVIS
34- ISRAEL ENGLANDER
33- DONALD NEWHOUSE
32- ARTHUR DANTCHIK
31- MIKHAIL FRIDMAN
30- LEON BLACK
29- GEORGE KAISER
28- JAN KOUM
27- DUSTIN MOSKOVITZ
26- STEPHEN ROSS
25- MICHAEL PLATT
24- HARRY TRIGUBOFF
23- HENRY SAMUELI
22- VICKY SAFRA
21- STEVE COHEN
20- DAVID TEPPER
19- IDAN OFER
18- ERIC SCHMIDT
17- DANIEL GILBERT
16- EYAL OFER
15- LEONID MIKHELSON
14- LEN BLAVATNIK
13- MIRIAM ADELSON
12- EDUARDO SAVERIN
11- ALAN WERTHEIMER
10- RAFAELA APONTE-DIAMANT
9- STEPHEN SCHWARZMAN
8- JEFF YASS
7- MICHAEL DELL
6- MICHAEL BLOOMBERG
5- STEVE BALLMER
4- SERGEY BRIN
3- LARRY PAGE
2 MARK ZUCKERBERG
1- LARRY ELLISON