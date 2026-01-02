  • İSTANBUL
Dünya İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, O Yahudiler kimler?

Dünya ekonomisinin en güçlü aktörleri arasında bulunan Yahudi kökenli milyarderler, sadece mal varlıklarıyla değil, yönettikleri stratejik sektörlerle de ön plandalar. Finans, teknoloji, medya ve perakende gibi alanlardaki hakimiyetleri, onlara küresel çapta büyük bir nüfuz sağlıyor.

İsrail'e en fazla para akıtan Yahudi, neredeyse her an onlarla birlikte hareket ediyor...

SRAİL'İ AYAKTA TUTUP ZULME ORTAK OLUYORLAR

İş hayatına çok genç yaşlarda atılmalarıyla bilinen bu zenginlerin ortak bir noktası da İsrail'e sağladıkları katkılar. Listede yer alan isimlerin çoğu, İsrail’e yaptıkları devasa yatırımlarla dikkat çekiyor.

 

1. SIRADA- LARRY ELLISON

 

 

LARRY ELLISON

Larry Ellison, Oracle’ın kurucu ortağı ve teknoloji dünyasının en zengin iş insanlarından biridir. Serveti, yazılım, bulut teknolojileri ve sağlık alanındaki yatırımlarından geliyor.

İsrail Bağlantısı: İsrail’de teknoloji yatırımları bulunuyor. Sağlık ve savunma teknolojileri alanlarında dolaylı iş birlikleri var. haber7 göre; Ayrıca çeşitli Yahudi kuruluşlarına bağışlar yaptığı biliniyor

Geliştirdiği sistemleri; sağlıktan teknolojiye hemen hemen her alanda var.

Ayrıca Çin devi TikTok'un yüzde 80'lik kısmının devredileceği kişiler arasında. 

46- THIERRY DASSAULT

45-ROMAN ABRAMOVİÇ

44-LAURENT DASSAULT

43-MICHAEL RUBIN

42- MIKHAIL PROHOROV

41-JAIME GILINSKI BACAL

40- TONY RESSLER

39- ROBERT KRAFT

38- ALEX KARP

37- DAVID REUBEN

36- DAVID REUBEN

35- HENRY KRAVIS

34- ISRAEL ENGLANDER

33- DONALD NEWHOUSE

32- ARTHUR DANTCHIK

31- MIKHAIL FRIDMAN

30- LEON BLACK

29- GEORGE KAISER

28- JAN KOUM

27- DUSTIN MOSKOVITZ

26- STEPHEN ROSS 

25- MICHAEL PLATT

24- HARRY TRIGUBOFF

23- HENRY SAMUELI

22- VICKY SAFRA

21- STEVE COHEN

20- DAVID TEPPER

19- IDAN OFER

18- ERIC SCHMIDT

17- DANIEL GILBERT

16- EYAL OFER

15- LEONID MIKHELSON

14- LEN BLAVATNIK

13- MIRIAM ADELSON

12- EDUARDO SAVERIN

11- ALAN WERTHEIMER

10- RAFAELA APONTE-DIAMANT

9- STEPHEN SCHWARZMAN

8- JEFF YASS

7- MICHAEL DELL

6- MICHAEL BLOOMBERG

5- STEVE BALLMER

4- SERGEY BRIN

3- LARRY PAGE

2 MARK ZUCKERBERG

1- LARRY ELLISON

 

 

