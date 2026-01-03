Çanakkale'de tehlikeli anlar! Sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Bozcaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknede kısa süreli panik yaşandı. Olay, 1 Ocak’ta saat 21.15 sıralarında Bozcaada ilçesi açıklarında meydana geldi. Bölgede bir tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, TCSG-908 Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenip, Bozcaada İskelesi’ne yanaştırıldı.