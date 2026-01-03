  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Doğru Nefes Egzersizi Nasıl Yapılır, Faydaları Neler?

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

İtalyan siyasetçiden canlı yayında tokat gibi sözler: İsrail binlerce çocuğu rehin tutuyor!

Gereği yapıldı! Trafik magandalarına sıfır tolerans

Sayılar güncelleşti: Zirvede Ak Parti var! Türkiye'de parti sayısı 188'e yükseldi

Çin donanması 052D güdümlü savunma sistemini aktif etti!

664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye’nin en büyük ailesi
Yerel Çanakkale'de tehlikeli anlar! Sürüklenen tekne kurtarıldı
Yerel

Çanakkale'de tehlikeli anlar! Sürüklenen tekne kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çanakkale'de tehlikeli anlar! Sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Bozcaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknede kısa süreli panik yaşandı. Olay, 1 Ocak’ta saat 21.15 sıralarında Bozcaada ilçesi açıklarında meydana geldi. Bölgede bir tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, TCSG-908 Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenip, Bozcaada İskelesi’ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Dev köprü sisler içinde adeta kayboldu
Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Dev köprü sisler içinde adeta kayboldu

Yerel

Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Dev köprü sisler içinde adeta kayboldu

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi
Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Yerel

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada isimler belli oldu
Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada isimler belli oldu

Yerel

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada isimler belli oldu

Çanakkale'de vahşet: Eski karı-koca otopark ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!
Çanakkale'de vahşet: Eski karı-koca otopark ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

Yerel

Çanakkale'de vahşet: Eski karı-koca otopark ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı

Aktüel

Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23