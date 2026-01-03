Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'nin "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurmasının hukuki bir değeri olmadığını ve meşru yönetime karşı bir isyan niteliği taşıdığını bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Zübeydi'nin dün akşam GGK'ye bağlı Aden Al-Mustaqilla televizyonunda yayımlanan konuşmasında dile getirdiği bağımsızlık için iki yıllık geçiş süreci ilanına tepki gösterildi.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Faysal el-Mecidi, yaptığı açıklamada, GGK'nın siyasi ilanının "herhangi bir hukuki değeri olmadığını" belirterek, bunun Yemen Anayasası ve yasalarına aykırı olduğunu söyledi. Mecidi, GGK'nın bu adımının "Yemen'in meşru yönetimine karşı bir isyan" anlamına geldiğini ifade etti.

Mecidi ayrıca Hadramevt ve Mehra vilayetleri olmadan herhangi bir devletin kurulamayacağını vurgulayarak, Hadramevt'te yaşanan siyasi ve sahadaki gelişmelerin güney meselesinde çok büyük çatlaklara yol açacağı uyarısında bulundu.

Yemen Şura Konseyi üyesi Salah Batis de Zübeydi'nin açıklamasını "devlete ve kurumlarına karşı isyan" olarak niteledi.

Batis, GGK tarafından ilan edilen sözde anayasal bildirinin hukuki bir dayanağı bulunmadığını ve ulusal uzlaşı ile kapsamlı siyasi çözüm çabalarını baltaladığını dile getirdi.

Batis, "sözde Güney Arap Devleti" projesinin hiçbir meşruiyeti olmadığını ve tarihte de yerinin bulunmadığını savundu.

Zübeydi, dün GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürmüştü.

Mevcut siyasi ortaklıkta özellikle güneyde bulunan "risklere" işaret eden Zübeydi, GGK'nin "daha fazla çatışma ve bölünmeyi önlemek için iki yıllık bir geçiş dönemi başlattığını" söylemişti.

Zübeydi, uluslararası topluma çağrıda bulunularak "bu süreçte güney ve kuzeydeki taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini" istemişti.

Geçiş sürecinin 2 Ocak'tan itibaren iki yıl içinde tamamlanacağını savunan Zübeydi, "Güney Yemen Devleti'nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildirin onaylandığını ve uygulanmasına 2 Ocak 2028 Pazar günü başlanacağını" öne sürmüştü.

Zübeydi, diyalog çağrılarına yanıt verilmemesi veya Güney Yemen halkı, toprakları ya da güçlerine yönelik herhangi bir askeri saldırı gerçekleşmesi halinde söz konusu bildirinin belirtilen tarihten önce derhal yürürlüğe konulacağını ileri sürmüştü.

Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey) ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti (Güney), 22 Mayıs 1990’da birleşerek Yemen Cumhuriyeti’ni kurmuştu.

Yemen’de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık’ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE’den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.