Bir zamanlar ünlü kulüpleri çalıştırıyordu! İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta işe başladı!

46 yaşındaki Nouri, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iki McDonald's restoranının yöneticisi olarak göreve başladı. Nouri, futbol ile yeni işi arasında benzerlikler olduğunu belirterek "Sonuçta her iki dünya da insanları bir araya getirmeye odaklı. Futbolda oyuncular, burada ise çalışanlar var ama temel prensip karşındaki insanı anlamaktan geçiyor. Onu ne motive ediyor, ne yapması gerekiyor bilmelisin" dedi.

Werder Bremen altyapısında yetişen Alexander Nouri, profesyonel futbolculuk kariyerinde Almanya'nın alt liglerinde ve MLS ekibi Seattle Sounders'ta forma giydi. Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Werder Bremen U23 takımında başlayan Nouri, daha sonra A takımın başına geçti.

Bremen ekibinde 13 ay görev yapan Nouri, ardından Ingolstadt, Hertha Berlin ve Yunanistan'da Kavala takımlarını çalıştırdı. Nouri, 2022'den beri herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.