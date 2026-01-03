  • İSTANBUL
Somali: İsrail'in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin'den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır
Dünya

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

AA
AA Giriş Tarihi:
Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

Somali’nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını “yıkım amaçlı bir manevra” olarak nitelendirerek, bu adımın Filistin’deki katliamlardan dikkati uzaklaştırmayı hedeflediğini söyledi. Osman, Gazze ve Batı Şeria’daki vahşetin üzerini örtmeye çalışan bu girişimi kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail’in Somaliland’i tanıma fikrinin "yıkım amaçlı" olduğunu ve bu girişimin, dünyanın dikkatini Gazze ile Batı Şeria’da yaşanan vahşetlerden uzaklaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Osman, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Somali’ye geçmesi nedeniyle aylık programı açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

BM Güvenlik Konseyi başkanlığını 54 yıl aradan sonra üstlenmekten büyük onur duyduklarını belirten Osman, başkanlıkları döneminde en yüksek diplomatik standartlarda ve çok taraflı işbirliği anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Osman, Güvenlik Konseyi programı kapsamında Orta Doğu ve Suriye’nin kimyasal silahları, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Sudan ve Haiti başlıklarında bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenleneceğini kaydetti.

Osman, 26 Ocak’ta "Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi" başlıklı açık tartışma toplantısının, başkanlıkları döneminin en önemli etkinliği olacağını belirterek, bu toplantıya Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un katılacağını söyledi.

Osman ayrıca, bu ayın son haftasında BM Güvenlik Konseyinde yapılacak toplantılarda işgal altındaki Filistin toprakları, Yemen, Suriye ve Lübnan’daki durum ile son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağını kaydetti.

"Somaliland fikri tamamen yıkım amaçlı"

Programın açıklanmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Osman, özellikle İsrail’in Somaliland’i tanıması ve bu adıma verdikleri tepkilerle ilgili sorularla karşılaştı.

İsrail’in, Somali’yi ülkenin kuzeybatısında “soykırım” yapmakla suçlamasını "şoke edici" olarak niteleyen Osman, "Bunu, İsrail işgal güçlerinin Filistin topraklarında masum insanların öldürülmesi, yerinden edilmesi ve sivillerin kasten aç bırakılmasından dikkati dağıtmak için yaptıklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Somali’nin tarihinde yaşanan çatışmaların hiçbir şekilde “soykırım” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Osman, İsrail’in Gazze’den 1,5 milyon Filistinlinin Somaliland’e sürülmesine yönelik hedeflerini ise asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

İsrail’in Somaliland’e ilişkin girişiminin, dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı hedeflediğini belirten Osman, "Bu (Somaliland) fikir tamamen yıkım amaçlıdır; Gazze’deki Filistinlileri ortadan kaldırmaya çalışmak ve aynı zamanda dünyanın dikkatini Gazze ile Batı Şeria’da yaşanan vahşetlerden uzaklaştırmak amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusundaki çalışmalarını, bu ay Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda yürüteceğini belirten Osman, her zaman BM çerçevesinde diyalogdan, ölçülü ve barışçıl bir yaklaşımdan ve müzakere yoluyla çözümden yana olduklarını kaydetti.

Yemen’deki son gelişmelerden de endişe duyduklarını aktaran Osman, bu konuda diyaloğun sürdüğünü ifade etti. İran’da başlayan gösterilere ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Somaliland'i tanıması

İsrail, 26 Aralık'ta Somaliland'i "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali yönetimi ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor.

1
