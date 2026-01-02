  • İSTANBUL
Açlıktan zayıflama yerine takviye zamanı: 1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Sıfır beden olmak isteyenler
Açlıktan zayıflama yerine takviye zamanı: 1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Sıfır beden olmak isteyenler

Doğa bize bütün imkanları sunar, hem de fazlasıyla. Tamamen doğal ürünlerden oluşan bu tarif sayesinde 1 ayda 20 kiloya yakın kilo vermek istiyorsanız, içeriğimizi sonuna kadar okuyun. İçindeki parçalarının eşi benzeri görülmemiş bir hızla kilo kaybının daha fazla şekilde yükseltmesi nedeniyle kısa sürede kilo vermeye katkı sağlıyor.

Dediğimiz gibi doğada her şeyin çaresi vardır. Modern tıp tabii ki elinden geleni yapıyor ancak doğal ürünlerin yerini hiç birinin tutmadığını hepimiz biliyoruz.

İlaçların sebep olduğu yan etkiler bile başlı başına bir inceleme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Size vermek üzere olduğumuz formül, çia tohumu ve limondan oluşuyor ve çeşitli temel vitaminleri almanızı sağlıyor.

Malzemeler

1 bardak limon suyu

Yarım bardak su

1 yemek kaşığı çia tohumu

1 yemek kaşığı doğal nektar (doğal meyve suyu)

Hazırlanışı:

Çia tohumlarını yarım bardak suya ekleyin ve 1 saat şişmeye bırakın, ardından diğer malzemeleri de ekleyerek blenderda karıştırın.

Her sabah boş mideye bu karışımı için ve sonuçlar karşısında şaşırmaya hazır olun. Çia tohumlarının içerdiği lif sindirim sisteminizi düzenleyerek sizi tok tutacak.

Limon suyu bildiğiniz gibi bir yağ yakıcıdır ve nerdeyse kalorisizdir ve aynı çia tohumları gibi sizi tok tutar. Tek yapmanız gereken yediklerinize biraz da olsa dikkat etmek ve bir ay içerisinde bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız.

Dikkat uzmanına danışmadan uygulamayınız

Ayda 20 kilo vermek kulağa cazip gelse de, bu süreç sağlığınız için oldukça risklidir. Uzmanlar, haftada 1-2 kilo vermenin güvenli olduğunu belirtir. Aşırı düşük kalorili diyetlerle bu hedefe ulaşmak mümkün olsa da, böyle bir yaklaşım sürdürülebilir değildir ve mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Öte yandan Araştırmalar aç kalırsanız zayıflamak bir yana kilo bile alabileceğinizi gösteriyor. Açlık, metabolizma hızını azaltıyor.

