  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emareler heyecanlandırdı! Türkiye'nin ünlü holdingi o ile petrolü bulmaya gidiyor

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

O devin kapısını çaldı! Olaylar olaylar... Artık olmayacak gibi! İlan etti: Yeni bir arayış...

Kültür sanat dünyasının “Gazze sınavı” panelde konuşulacak

Hükümetin atacağı her adımdan haberi olan isimden emeklileri sevince boğan haber! Maaşlar bakın ne kadara çıkıyor

Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

BAE Hakan Fidan'ı konuşuyor! Gündemi altüst etti

Altın pusuda! Kritik gün geldi!

Sendikalar apar topar toplandı! Asgari ücrete zam mı geliyor?
Yerel Korku filmlerini aratmıyor! Halkın terk ettiği bu köy yıllara meydan okuyor
Yerel

Korku filmlerini aratmıyor! Halkın terk ettiği bu köy yıllara meydan okuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:19:12 - 2024-07-10 14:19:12
Korku filmlerini aratmıyor! Halkın terk ettiği bu köy yıllara meydan okuyor

Ankara'ya yaklaşık 35 km uzaklıktaki Kayı köyü, heyelan tehlikesi ve sınırlı alan nedeniyle halk tarafından terk edilmesine rağmen hala ayakta duruyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı terk edilmiş Kayı köyü ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Adını Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayılardan alan köy, çeşitli nedenlerden dolayı zamanla köy halkının bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe büründü. Köyde bulunan evlerin duvarlarındaki “Cinli köy” yazıları dikkat çekerken, yetiştirme yurdu ve çeşitli yapılar doğallıklarını koruyor. Harabe halde bulunan eski Kayı köyündeki Hasan Dede Türbesi ise hala ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köyde cinlerin yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu aktaran emekli öğretmen Hidayet Uluşan, “Bu köy Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e giderken bırakıp geçtiği 5 hanelik bir kabileymiş. Köyün yakınından geçen dereye lağım suları aktığı için köyde koku yaptı. Bir de kayma tehlikesi nedeniyle köy farklı bir yere taşındı. Köyün alanı dar ve kısıtlı olduğu için yeni nesil için ev yapma imkanı bulamadık” ifadelerini kullandı.

“Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti”

Köylülerin farklı bir noktaya taşınmasının sebebinin köy alanının dar olması olduğunu belirten Ahmet Demirtaş, “Burada cin falan yok. Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti. Burada bir tek Hasan Dede Türbesi var. Köy genişleyemediği için taşındı. İnsanlar çocuklarını evlendirdi, yer olmadığı için ev yaptıramadı. Burada yetiştirme yurdu vardı, köyün büyük çoğunluğu orada çalışırdı. Yurt başka bir yere taşınınca çoğu köylü de merkeze taşındı. Kayı köyüne bilinmedik insanlar giriyor. Uyuşturucu madde kullananlar gelmeye başladı. Onun için de köydeki evlerin duvarlarına cin var diye yazı yazmışlar. Bunlar asılsız, bizim köyümüzde cin falan yok. Köyümüz Kayı Boyu'ndan gelen bir köydür” dedi.

Simpsonlar yine korku saldı!
Simpsonlar yine korku saldı!

Aktüel

Simpsonlar yine korku saldı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Korkutan anız yangını
Korkutan anız yangını

Yaşam

Korkutan anız yangını

Kız çocuklarının görüntülerini kullanmışlar! Yapay zeka ile korkunç skandal
Kız çocuklarının görüntülerini kullanmışlar! Yapay zeka ile korkunç skandal

Dünya

Kız çocuklarının görüntülerini kullanmışlar! Yapay zeka ile korkunç skandal

Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar
Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar

Yerel

Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23