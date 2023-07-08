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Yerel Korku dolu dakikalar! Maganda ve kadın sürücü karşı karşıya
Yerel

Korku dolu dakikalar! Maganda ve kadın sürücü karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2023-07-08 14:19:00 -

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip otomobilinin aynasını yumrukla kırdı. O anlar hemen arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken trafikte bir kadın sürücüyle tartışan kişi, caddeyi otomobiliyle trafiğe kapattı. Ardından 34 UF 9220 plakalı otomobilin kadın sürücüsünün yanına giden kişi, sinirlenerek otomobilin aynasına yumruk attı. Otomobilin aynası kıran saldırgan daha sonra aracına binerek yola devam etti.

O anlar, otomobilin arkasındaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

 
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Yorumlar

Anadolu

Hala izleyen varmı?

Abdullah Kuloğlu

İzmir de 34 Plakalara karşı bir kıcıklık var, Benim de başıma geldi. Sürücüleri 34 plaka gördüklerinde başka bir insan oluyorlar.
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