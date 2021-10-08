Korku dolu anlar! Maç öncesi VAR ekranı patladı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra yarın İngiltere'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi talihsiz bir olay yaşandı. Çıkan yangında alevler kısa zamanda büyüdü ve sahayı tehdit etmeye başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre VAR monitörünün patlamasının stadyumda yangına neden olduğu ifade edildi. İngiliz basını, bu nedenle Ulusal Stadyum'daki VAR sisteminin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği Andorra-İngiltere maçında VAR sisteminin yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca UEFA'nın karşılaşmayı Andorra'nın komşusu İspanya'ya alması da gündemde.

I Grubu'nda bu maç öncesi İngiltere 16 puanla lider. Andorra'nın ise 6 karşılaşma sonunda puanı yok. Andorra'nın maçlarını oynadığı Ulusal Stadyum'un 3 bin 300 kişilik kapasitesi bulunuyor.