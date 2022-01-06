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Dünya Korku dolu anlar! İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
Dünya

Korku dolu anlar! İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

İran’da Meşhed-İsfahan seferi yapan Caspian Airlines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada tekerleklerinin kırılması nedeniyle pistten çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 22:53:00 - 2022-01-06 23:01:27

İran merkezli Caspian Airlines’a ait yolcu uçağı iniş takımlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle pistten çıktı.

İran’da Meşhed-İsfahan seferi yapan Caspian Airlines’a ait Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı İsfahan Havaalanı’na inişi sırasında iniş takımlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle pistten çıktı.

İniş sırasında tekerlekleri kırıldı

Yetkililer, yolcu uçağının piste inişi sırasında tekerleklerinin kırılması nedeniyle pistten çıktığını belirtti. Pistten çıkan uçakta 110 yolcunun bulunduğu ve izdiham sırasında 5 yolcunun hafif yaralandığı ifade edildi. ABD yaptırımları nedeniyle İran yönetimi, yolcu uçaklarının teknik bakımlarını ve yedek parça ihtiyacını karşılayamadığı biliniyor.

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