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Yaşam Korku dolu anlar! Cinnet geçiren adam karısını ve iki çocuğunu rehin aldı
Yaşam

Korku dolu anlar! Cinnet geçiren adam karısını ve iki çocuğunu rehin aldı

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:12:00 -
Korku dolu anlar! Cinnet geçiren adam karısını ve iki çocuğunu rehin aldı

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, evde iki çocuğu ve karısını rehin aldı. Elindeki pompalı tüfek ve bıçakla kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahsı ikna çabaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs evin kapılarını kilitleyerek, eline tam otomatik av tüfeği ve bıçak alıp bağırmaya başladı.

 

Ekipler sevk edildi

Olay yerine savcı gelmesini isteyen şahıs, aksi halde yanında bulunan 2 çocuğunu ve karısını öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Korku dolu anlar

Tüfeğini boynuna asan şahıs, zaman zaman tüfeği kafasına, zaman zaman ise bıçağı boynuna dayaması nedeniyle korku dolu anlar yaşattı. Polis şahsı ikna etmeye çalışırken, vücudunda bıçak darbesi olan şahıs olay yerine gelen annesi ve kardeşine de tepki gösterdi.

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