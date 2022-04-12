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Yerel Korku dolu anlar! Alev alan yolcu minibüsünden son anda kurtuldular
Yerel

Korku dolu anlar! Alev alan yolcu minibüsünden son anda kurtuldular

Yalova’da seyir halindeki bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü ve yolcular araçtan son anda inerek canlarını kurtarırken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:58:00 -
Korku dolu anlar! Alev alan yolcu minibüsünden son anda kurtuldular

Yalova’da seyir halindeki bir minibüs alev alırken, sürücü ve yolcular araçtan son anda inerek canlarını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yalova ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 77 DH 444 plakalı minibüs, şehir merkezindeki terminalden hareket etti. İçinde yolcular da bulunan minibüs, Yalova-İzmit karayoluna çıkış yapacağı sırada Gaziosmanpaşa Mahallesi girişinde yanmaya başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın aracın arka kısmından başlayarak tüm minibüse kısa sürede yayıldı.

Yolcular canlarını zor kurtardı

Yangını fark eden araç sürücüsü ve yolcular minibüsten inerek canlarını zor kurtardı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra ekipler soğutma çalışması yaptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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