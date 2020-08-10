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Siyaset

Korkmaz Karaca'dan flaş çıkış "Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi rehin almıştır"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, "Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi rehin almıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:53:00 -
Korkmaz Karaca'dan flaş çıkış "Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi rehin almıştır"

CHP Kadın kurultayında Aylin Nazlıaka'yı seçin baskısı yaptığı belirtilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca Kaftancıoğlu'nun CHP'de yönetimi adeta rehin aldığını belirtti.

Karaca açıklamalarında "Ben CHP'yi bilen birisi olarak söylüyorum. Çok da açık söylüyorum. Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi rehin almıştır.

"Ekibini darmadağın etmiştir"

Bakın işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olan anahtar listesinde olan Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal gibi isimlerin hepsini Canan Kaftancıoğlu alternatif bir liste yaptırmış ve çizdirmiştir. Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun ekibini darmadağın etmiştir." dedi.

 

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