Körfez’de karla aralıksız mücadele

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçenin kuzey kesimlerinde bulunan mahalle ve köylerde, kar yağışı sebebiyle buzlanmaya karşı tuzlama, yol açma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle Körfez’in üst kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını gece gündüz aralıksız olarak sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde olası buzlanma olaylarının önüne geçmek için gece boyunca tuzlama çalışması yapılırken bu çalışmalar sayesinde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Yoğun kar yağışında 50 personelin çalıştığı ekip, İlimtepe, Kalıcı Konutlar ve köyler olmak üzere ilçeyi 3 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü. Halkın güvenliği için görev başında olan yetkililer, “Meteorolojinin verdiği bilgi doğrultusunda kar yağışı için hazırdık. Bölgede şu an herhangi olumsuzluk yok. Her türlü önlemimizi aldık. Vatandaşımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli” dedi.