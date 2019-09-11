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Körfez’de dört koldan temizlik

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:27
Körfez’de dört koldan temizlik

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.


Körfez genelinde çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün belirli saatlerde kentin mıntıka temizliğini gerçekleştirirken, mekanik süpürme ve yıkama araçları ile ana arterlerdeki yollar, yaya alanları, üst ve alt geçitler büyük bir titizlikle temizliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise, ağaç budama, ot biçme ve temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bakım ekipleri de ilçe genelinde tadilat ve onarım işlemleri aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda 17 Ağustos kapalı pazar yeri etrafında bulunan çit tellerin yıpranması, hazar görmesi sebebiyle tadilat işlemleri gerçekleştirerek, kullanıma uygun hale getirildi.Ekipler daha sonra, 17 Ağustos Mahallesi Osman Gazi Parkı’nın kapı tadilatını ve Hereke Spor Kompleksi basketbol potası tadilatını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:27
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