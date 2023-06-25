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Dünya Körfez liderlerinden Katar Emiri'ne tebrik mesajları
Dünya

Körfez liderlerinden Katar Emiri'ne tebrik mesajları

Yeniakit Publisher
2023-06-25 07:29:00 -
Körfez liderlerinden Katar Emiri'ne tebrik mesajları

Körfez liderleri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi iktidara gelişinin 10. yılı dolayısıyla tebrik etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, yönetime gelmesinin 10. yılı münasebetiyle Katar Emiri Şeyh Temim'e tebrik mesajı gönderdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Katar Emiri'ni kutlayarak, ülkenin başarılarından övgüyle söz etti.

Şeyh Nevvaf, Katar'a Şeyh Temim liderliğinde daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de Katar Emiri'ne tebrik mesajı göndererek, kendisine sağlık, mutluluk ve afiyet, ülkeye de daha fazla ilerleme ve refah dileklerinde bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Şeyh Temim'e, görevinin 10. yılında tebriklerini ileterek, Katar halkının ilerleme ve refah açısından arzuladıklarından daha fazlasını elde ettiğini belirtti.
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 25 Haziran 2013'te babası Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'den yönetimi devralmıştı.

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