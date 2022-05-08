Korelilerin güzellik sırrı! Porselen cilt bakımı, Kore cilt bakımı evde nasıl yapılır?

Koreli kadınların güzellik rutinleri, Türkiye’de de fazlasıyla merak uyandırmaktadır. Çoğu kadın bakımına özen gösterir. Cildinden saçına, el ve tırnak bakımına kadar bir kadının olmazsa olmazıdır güzel görünmek. Ve güzel görünmek dahası bakımlı bir cilt ile ışıl ışıl parlamak için Koreli kadınların güzellik sırlarını sizler için hazırladık.

İlk önce şunu çok iyi bilmek gerekir ki cilt bakımı, temizlik ile başlar. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Kore cilt bakım rutini denilince de akla ilk gelen şey temiz bir cilttir. Aslında cilt temizliği, ülke ya da ırk ayrımı gözetmez. Güzelliğine dikkat eden her kadının en başta uygulaması gereken bir bakım rutini haline gelmelidir.

Cildi fırçalamak; Koreli kadınların güzellik ve bakım rutinine baktığımız zaman ilk etapta karşımıza çıkan cildi fırçalamaktır. Özellikle son yıllarda özellikle dikkat çeken cilt fırçalarını pek çok yerde bulmak mümkündür. Kore kozmetik siteleri aracılığıyla da fazlasıyla satışı yapılan cilt fırçaları, az önce de değindiğimiz konu için gayet uygun bir madde oldu. Unutmayın ki, en önemli bakım temizliktir. Cilt fırçaları da, bundan dolayı bakım rutininde herkesin elinin altında olması gereken bir araç haline gelmelidir. Ciltteki ölü deriyi temizlerken gözeneklere birikmiş kirleri de yok en hassas bölgeye kadar yok eden cilt fırçaları, özellikle gece yatmadan muhakkak cildinizi temizlemelisiniz. Böylece cildinize uygulayacağınız bakım kreminin emilimi daha hızlı olacaktır.

Pirinç maskesi uygulamak! Kore güzellik ve cilt bakımı denilince akla ilk gelen maske elbette ki pirinç maskesidir. Koreli kadınların beyaz ve pürüzsüz bir tene sahip olmalarının en önemli etkilerinden birisi de sıklıkla pirinç maskesi uygulamalarıdır. Bu maske, ciltteki renk eşitsizliklerini ortadan kaldırdığı gibi cilt tonunu eşitler ve aynı zamanda pamuk gibi bir cilde sahip olmasına yardımcı olur. Pirincin içinde bulunan nişasta, cildi yumuşatmaktaki en önemli maddedir. Evde rahatlıkla uygulayacağınız bu maske ile Koreli kadınlar gibi pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Kağıt maskeler! Son yıllarda özellikle ülkemizde sıkça karşılaştığımız kağıt maskeler, pek çok kozmetik firması tarafından da üretilmeye başlanmıştır. Kağıt maskeler ilk olarak Kore’de ortaya çıkmış olup, içeriğindeki cilde yararlı yağlar ile cilde kolay bir bakım yapar. Cilt tipinize uygun içeriğe sahip bir kağıt maske ile haftalık bakım rutininizi yapabilir, yine cildinize uygun nemlendirici krem uygulayarak bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

Yüz egzersizleri! Kore denilince güzellik ve bakım anlamında akla birçok madde gelir. Uygulamalar da cabası. Koreli kadınların daha küçük yaşlarda başladıkları yüz egzersizleri, cildin kırışıklıklar ile savaşmasına yardımcı olduğu gibi kan dolaşımını hızlandırır. Bu egzersizler sayesinde yaş ilerlese dahi cilt elastikiyetini kaybetmez. Koreli kadınların geç yaşlanmasının nedenlerinden birisi de bu egzersizlerdir. Parmak uçları ile cilde yapılacak minik darbeli dokunuşlar kan dolaşımını harekete geçirecektir. Minik minik dokunuşlar, parmaklar ile cilde germe hareketlerine günde 15 dakika ayırsanız bile kafi. Cilt kırışıklıkları ile savaşmaya Koreli kadınlar çok erken yaşta başlar. Ancak pahalı kozmetik kremler ile değil yüz egzersizleri ile. Hemen şimdi siz de başlayın. Zaman içinde etkisini göreceksiniz.

Doğal yağlar! Cilt, vücut ve saç bakımı için olmazsa olmaz bakım ürünlerinin başında doğal yağlar gelir. Bazı kadınlar herhangi bir kimyasal üründen ziyade direkt aktarlardan aldıkları doğal içerikli yağlar ile cildine bakım uygular. Doğru uygulamaların da başında gelir. Kore’de bu yağların bin bir çeşidine ulaşmak mümkün. Bundan dolayı ülkemizde de Kore kozmetik siteleri özellikle doğal yağlar bakımından en fazla tıklanan sitelerdendir. Cildiniz kuruysa ya da yağlıysa en uygun bakım yağı ile cildinizi yumuşatabilir, ölü deriden arındırabilir, sağlıkla parlamasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle doğal gül yağları, tüm cilt yapısına uygun olmakla birlikte cilt tonunu eşitlemesi ve yumuşatması bakımından oldukça fazla tercih edilen yağlardan biridir. Siz de cilt tipinize uygun doğal yağları araştırın ve yapacağınız cilt bakımınıza mutlaka bir iki damla doğal yağ eklemeyi ihmal etmeyin. Unutmadan ekleyelim, kullandığınız yağları fondötenlerinize de ekleyebilirsiniz. Böylece makyajınız daha kalıcı ve doğal ışıltılı olacaktır.

Güneş kremi kullanmak! Koreli kadınların olmazsa olmazı güneş kremleridir. Açık tenli oldukları için direkt güneş ışınlarına maruz kalmak oldukça zararlı olacağından, dışarıya çıkmadan muhakkak yüksek koruyucu güneş kremi kullanırlar. Hatta yanlarında taşıyarak gün içinde kremi tazelerler. Güneş, vücuda her ne kadar yararlı olsa da cilt üzerinde ne yazık ki olumsuz izler meydana getirmektedir. Yaz kış demeden güneş kremi kullanmayı rutinlerinize eklemeyi unutmayın. Ülkemizde en fazla düşülen hata, kış mevsiminde güneş kremi kullanılmaz düşüncesidir. Oysaki şunu unutmamak gerekir, kardan yansıyan ışınlar en az güneş kadar ciltte leke oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden mutlaka özellikle beyaz tenli iseniz yüksek koruma içeren güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Güzellik için tokatlıyorlar! Çılgınca! Korelilerin şaşırtan 3 güzellik sırrı

KORELİLERİN 3 GÜZELLİK SIRRI

1. TOKATLAMA TEKNİĞİ

Evet, bu zaten kulağa çılgınca geliyor! Ama Kore'de çok popüler bir teknik. Kore'deki kadınlar, kan dolaşımını hızlandırmak için günlük cilt bakım rutinlerini bitirdikten sonra en az 50 kez yüzlerini tokatlıyor. Yüz kaslarını da sıkılaştırır. Kulağa çılgınca gelebilir, ancak iş tokatlamaya gelince, ne kadar çok, ne kadar neşeli ve sert olursa o kadar iyi.

2. YÜZÜ BİR KEREDEN FAZLA YIKAMAK

Çift temizlik önemlidir. Koreliler için, hiç kimsenin yüzünü bir kez yıkamaması çok gerekli kabul edilir. Cildinizin derinlemesine temizlenmesi için önce makyajınızı çıkarmalı, ardından ikinci bir ürünle yüzünüzü tekrar yıkamalısınız.

3. DUŞTAN SONRA 10 SANİYE KURALINA UYMAK

Duş aldıktan sonra 10 saniye içinde tonerinizi uygulamanız gerekir. Ne kadar uzun süre beklerseniz, cildiniz o kadar susuz kalır. Bu nedenle, bu nemi mümkün olduğunca çabuk kilitlemeniz gerekir. Spor salonundaysanız ve yanınızda toneriniz yoksa, nemlendiricinizi orada hızlı bir duş aldıktan sonra 10 saniye içinde uygulayın.

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