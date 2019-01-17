Koreli elçi açıkladı! Trump ve Kim Jong Un, yeniden bir araya gelecek

Kuzey Koreli elçi Kim Yong Chol, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü bir görüşme yapılması planlandığını söyledi



Kim Yong Chol, burada yapılacak görüşmenin, Donald Trump ve Kim Jong Un ile ikinci bir zirvenin düzenlenmesine de olanak sağlayacağını söyledi.

Singapur'da görüşmüşlerdi

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmış ve ilişkilerde ılımlı adımlar görülmeye başlanmıştı.

Washington Post'da bugün yer alan haberde, bu hafta ABD'yi ziyaret etmesi beklenen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile yapılacak görüşmenin akabinde, Trump'ın Kuzey Kore lideri ile yapılacak ikinci bir zirveyi duyurabileceği belirtilmiş, Kim Yong-chol'un ziyaretinde Kuzey Kore liderinden ABD Başkanına bir mektup getirmesinin beklendiğinin aktarıldığı haberde, Trump'ın birkaç gün içerisinde, Kim ile büyük olasılıkla mart ya da nisanda Vietnam'ın Danang kentinde düzenlenecek ikinci bir zirvenin haberini verebileceği kaydedilmişti.