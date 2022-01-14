Kore Merkez Bankası'ndan yükselen enflasyona karşı 'sıkılaşma' önlemi

Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Ju-yeol cuma günkü faiz artırımına ek olarak daha fazla sıkılaşma olabileceğinin sinyalini verdi.

Lee, politika faizinin salgın öncesindeki yüzde 1,25 seviyesine dönmesine rağmen hala genişlemeci bir seviyede bulunduğunu ve bir faiz artırımı daha gelse dahi bunun politikayı daha sıkı bir hale getirmeyeceğini belirtti.

Kore Merkez Bankası’nın enflasyonun uzun bir süre daha yüzde 3 seviyesinde kalmasını beklediğini belirten Lee, bunun daha fazla faiz artırımı ihtiyacının arkasında yatan ana sebep olduğunu söyledi.

“Enflasyonist baskılar önceki beklentilerimize göre çok fazla” diyen Lee, salgın ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini fakat bunun ekonomik toparlanmayı etkilemeyeceğini dile getirdi.

Faiz artırımlarının devam edeceğine dair beklentiler sonrasında Güney Kore tahvil vadelileri düşerken hisse senedi göstergesi Kospi Endeksi de düşüş kaydetti. Won ise büyük oranda yatay bir seyir izledi.

kaynak:bloomberg